Oswald Deswaef, voormalige chef van Roeselaarse BOB, overleden 07 februari 2018

02u32 0 Roeselare Vorige week vrijdag is Oswald Deswaef overleden na een moedige strijd tegen een ziekte. De voormalige chef van de vroegere BOB (nu federale gerechtelijke politie) in Roeselare werd 68. De begrafenisplechtigheid vindt overmorgen plaats.

Oswald Deswaef was afkomstig uit Roeselare maar woonde al lang in Torhout. In 1971 begon hij z'n carrière bij de toenmalige rijkswacht. Na zijn opleiding in Brussel ging hij bij de BOB - de bijzondere opsporingsbrigade - in Brugge en later in Roeselare (veertien jaar lang) aan de slag. In 1995 werd hij commandant in de Roeselaarse rijkswachtbrigade. Vijf jaar later verhuisde hij een verdieping hoger in hetzelfde gebouw, toen hij diensthoofd werd van de BOB. Hij leidde er een team van veertien medewerkers en was gekend als integer vakman en diplomaat. Zijn onberispelijke reputatie kreeg een flinke knauw toen hij in 2003 onterecht werd verdacht van schending van z'n beroepsgeheim, in de dopingzaak rond de Oostrozebeekse dierenarts José Landuyt en wielrenner Johan Museeuw. Deswaef heeft altijd ontkend dat hij Landuyt tipte over het gerechtelijk onderzoek waarvan hij het onderwerp was, maar werd niettemin door zijn oversten geschorst. Pas 6,5 jaar later werd die schorsing opgeheven, nadat het hof van beroep in Gent hem over de hele lijn had vrijgesproken. Deswaef kreeg eerherstel en honderden felicitaties en steunbetuigingen. De politiecommissaris op rust laat niet alleen zijn echtgenote Marleen Goddeeris achter, maar ook drie kinderen en zes kleinkinderen die hem bijzonder nauw aan het hart lagen. De uitvaartplechtigheid van Oswald Deswaef vindt komende vrijdag plaats om 10 uur in de Sint-Pieterskerk van Torhout. Wie de overledene vooraf nog een laatste groet wil brengen, kan vandaag en morgen van 16 tot 19 uur terecht in het rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark. (VHS)