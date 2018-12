Originele kerstcadeaus bij startende webshopeigenaars op Pop it up CDR

10 december 2018

Start&GO en Stad Roeselare slaan de handen in elkaar om startende ondernemers met een webshop een duwtje in de rug te geven via het event Pop it up. Op 15 en 16 december opent de Sint-Amandskerk zijn deuren voor een sfeervol pop-upshoppingevent waar 14 West-Vlaamse startende webshopeigenaars hun producten, van hippe kledij en handgemaakte accessoires tot streekproducten en knutselmateriaal, voor een keer ‘niet online’ zullen verkopen. De deelnemende webshops zijn Westreex, Kleine Artiest, Tante Els, Oriental Panda, Gudrun Soens Art, Elis, Topwijf, Kadokabinet, Purpose Accesoires, Mister Coffee, Deschildre Streekproducten, Artadrank, Lunettes Mobilette en WietiE. Daarnaast is er ook doorlopend een bar om even van het shoppen te bekomen. De opbrengsten van de bar gaan trouwens integraal naar een goed doel in kader van de Warmste Week. Pop it up kan je bezoeken op zaterdag 15 en zondag 16 december van 14 tot 17.30 uur.