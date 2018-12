Organisatie Kuurne-Brussel-Kuurne schenkt gesigneerde trui Sagan aan KOERS CDR

01 december 2018

Mooie nieuwe aanwinst voor KOERS. Museum van de Wielersport. Het bestuur van wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne (KBK) zakte immers naar het Roeselaarse museum af voor een meet and greet met tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens en bracht een bijzonder cadeau mee voor KOERS: een gesigneerd truitje van wereldkampioen en KBK-winnaar Peter Sagan. "Bedoeling is dat het in de KBK-kast van 'KOERS is competitie' terechtkomt", zegt KOERS-conservator Thomas Ameye.

(CDR)