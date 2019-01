Oproep tot snowdriften aan Poco Loco: “become a snow driftking” LSI

De voorspelde sneeuw voor dinsdag heeft een liefhebber van snelle wagens op Facebook geïnspireerd om een nieuw evenement aan te maken. Initiatieles ‘become PoCo LoCo snow driftking’, zo heet het evenement. De oproep is gericht aan fans en eigenaars van een Mercedes AMG. Zo’n type voertuig is ideaal om te driften omdat het achteraandrijving en veel vermogen heeft. “Maar ook andere merken zijn welkom”, luidt het. De oproep sluit ludiek af. “Reeds ingeschreven: politiezone Roeselare, Wetteren, Brugge, Westkust, LoWa, Brabant,… U ziet aan het deelnemersveld dat amateurs zeker welkom zijn!” De politie van de zone Riho is niet van plan opnieuw extra controles te houden aan de rotonde en vermoedt dat het eerder om een ludiek initiatief gaat. Het waarschuwt wel dat wie tegen de lamp loopt, zware boetes en rijverboden riskeert. De hele heisa rond driften aan de rotonde aan de Rumbeeksegravier ontstond nadat een filmpje van een driftende paarse Porsche viraal ging. Een eerste Facebookevenement dat afgelopen zaterdag opriep om massaal te driften aan Poco Loco verliep zonder incidenten maar de politie hield er toen wel permanente controles. Er doken het voorbije weekend ondertussen ook driftende wagens op aan de rotonde van Kinepolis in Kortrijk.