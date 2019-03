Oppositie roept zelf gemeenteraad bijeen voor uiteenzetting over beleidsplan CDR

26 maart 2019

Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Groen pikken het niet dat de bestuursmeerderheid haar beleidsplan 2019-2024 op woensdag 3 april al aan de bevolking voorstelt met een show in CC De Spil nog voor het op de gemeenteraad kwam. Tijdens de gemeenteraad uitte eerst Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) zijn ongenoegen: “Het hoort gewoon niet dat jullie dit aan de bevolking voorstellen zonder ook maar de oppositie te informeren. Nog voor wij ook maar het financiële luik zien, zullen jullie een goednieuwsshow brengen.” Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageerde dat er niets ondemocratisch is aan hun plannen. “Het beleidsplan komt in mei op de commissie ter bespreking en ter discussie. Erover stemmen zal gebeuren op daaropvolgende gemeenteraad.” Maar de oppositie was niet tevreden met dit antwoord en bundelde de krachten. Ze willen zelf de gemeenteraad bijeenroepen nog voor de publieksvoorstelling van 3 april. “Op basis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, moet de gemeenteraad samen komen als één derde van de raadsleden hierom verzoekt”, weet raadslid Brecht Vermeulen (N-VA). Het verzoekschrift hiertoe werd gisteren door N-VA, groen en Vlaams Belang afgegeven op het einde van de gemeenteraad. “We hebben geen enkel bezwaar dat de meerderheidspartijen hun plan toelichten aan de bevolking en hiervoor een inspraakronde organiseren, maar dat mag niet betekenen dat de gemeenteraad hiermee buiten spel wordt gezet.”