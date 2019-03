Oppositie krijgt extra gemeenteraad over beleidsplan CDR

27 maart 2019

19u25 0

De oppositie haalt haar slag thuis. Op het einde van de gemeenteraadszitting maandagavond bundelen N-VA, Vlaams Belang en Groen hun krachten en dienden ze een verzoekschrift in voor een extra gemeenteraad. Dit omdat ze vinden dat het niet kan dat de bestuursmeerderheid van CD&V, Sp.a en de Vernieuwers en Open Vld op 3 april hun beleidsplan voor de bestuursperiode 2020-2025 voorstellen aan de bevolking, terwijl zij nog geen inzage kregen. Nu krijgen ze gelijk. Op dinsdag 2 april wordt een extra gemeenteraad georganiseerd waar de krachtlijnen van het bestuursakkoord worden besproken. De debatten over het bestuursakkoord worden zoals reeds gepland, ook verder gevoerd in de gemeenteraadscommissies voorafgaand aan de gemeenteraad van mei. In het najaar volgt dan de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025.