Oppositie hekelt samenwerking rond zwembad 28 april 2018

Oppositiepartij CD&V vindt het niet kunnen dat er in Roeselare een persconferentie georganiseerd werd over de intergemeentelijke samenwerking rond het nieuwe zwembad nog voor die samenwerking goedgekeurd kon worden door de gemeenteraden van de betrokken gemeentes. "Zoiets duidt op weinig respect voor de functie van de gemeenteraad", beaamt CD&V-fractieleider Hans Mommerency. In dezelfde adem vroeg het raadslid zich af of de financiële bijdrage aan zwembad De Amfoor in Moorslede dan niet verminderd moest worden. "Moorslede blijft de locatie bij uitstek voor het schoolzwemmen", reageerde de burgemeester. "Maar dankzij de samenwerking kunnen onze inwoners straks ook aan een verminderd tarief recreatief zwemmen in Roeselare. Wat de persconferentie betreft, eerst was het de bedoeling dat de betrokken gemeentes er samen een document zouden ondertekenen, maar daar is van afgestapt omwille van de reden die u aanhaalt." (SVR)