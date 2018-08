Oppompverbod in Kanaal Roeselare-Leie, nu door blauwalgen 30 augustus 2018

De echte hitte lijkt al ver weg en we hebben al opnieuw onze paraplu's bij de hand, maar er is nog steeds oppompverbod voor het Kanaal Roeselare-Leie. De reden ligt bij de blauwalgen in het water.





Maatregelen rond de waterschaarste zijn intussen al stevig afgezwakt. Bloemen, planten en gras mogen opnieuw besproeid worden en auto's mogen opnieuw gewassen worden. Er mag ook opnieuw water uit de Mandel getrokken worden.





Het gaat hier om een uitzondering, want er geldt nog steeds een oppompverbod uit onbevaarbare waterlopen. Door de blauwalgen geldt het oppompverbod voor het Kanaal Roeselare-Leie ook nog steeds. (CDR)