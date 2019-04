Opnieuw wagen in brand bij Delrue Rent Services in Roeselare LSI

12 april 2019

03u56

Bron: LSI 0 Roeselare Voor de tweede keer in acht maanden tijd zijn aan het Roeselaarse filiaal van autoverhuurbedrijf Delrue Rent Services in de Iepersestraat bij een brand auto’s beschadigd. Nadat in augustus vier wagens verloren gingen, brandde rond 2.15 uur donderdagnacht een BMW volledig uit. Twee andere voertuigen deelden in de brokken.

Een passant langs de N36 merkte de brand aan de BMW op en sloeg alarm. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Maar verhinderen dat een BMW volledig in de vlammen op ging, kon het niet. De spuitgasten slaagden er wel in te verhinderen dat het vuur naar andere voertuigen oversloeg. Door de hitte sprong wel een achterruit van een Mercedes en een Dacia Sandero stuk en smolten bepaalde onderdelen. Na de vorige brand begin augustus 2018 stelde een deskundige vast dat er geen kwaad opzet in het spel was. De politie nam ook dit keer de site in beslag en sloot die af met politielint. Ook nu zal de oorzaak onderzocht worden. Mogelijk wordt ook de eerste brand nog eens onder de loep genomen.