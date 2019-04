Opnieuw wagen in brand bij Delrue Rent Services in Roeselare: “brute pech” LSI

12 april 2019

03u56

Bron: LSI 0 Roeselare Voor de tweede keer in acht maanden tijd zijn aan het Roeselaarse filiaal van autoverhuurbedrijf Delrue Rent Services in de Iepersestraat bij een brand auto’s beschadigd. Nadat in augustus vier wagens verloren gingen, brandde rond 2.15 uur donderdagnacht een BMW volledig uit. Vier andere voertuigen deelden in de brokken. Wellicht ligt een technisch defect dit keer aan de oorzaak.

Een passant langs de N36 merkte de brand aan de BMW op en sloeg alarm. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Maar verhinderen dat een BMW volledig in de vlammen op ging, kon het niet. De spuitgasten slaagden er wel in te verhinderen dat het vuur naar andere voertuigen oversloeg. Door de hitte sprong een achterruit van een Mercedes en een Dacia Sandero stuk en smolten bepaalde onderdelen. “Die twee wagens zullen wellicht toch volledig verloren zijn”, denkt Emmanuel Hanssens van Delrue. “Ook een Mercedes AMG en een Mini liepen lichtere schade op. Die Mini was verhuurd om zondag mee te rijden in de Minirondrit van Driving with a Heart, een jaarlijkse rondrit vanuit Roeselare ten voordele van Kom Op tegen Kanker. We zijn dat initiatief genegen en zullen er dan ook voor zorgen dat er vanuit de vestiging van Delrue in Anzegem toch een andere Mini ter beschikking zal zijn.”

Na de vorige brand begin augustus 2018 stelde een deskundige vast dat er geen kwaad opzet in het spel was. Een sigarettenpeuk die een voorbijganger in de droge berm had gegooid lag toen aan de oorzaak. Nu denkt Emmanuel eerder aan een technische oorzaak aan de BMW. “Wat is de kans dat er zich twee keer op zo’n korte tijd een autobrand voordoet op dezelfde lokatie?”, vraagt hij zich af. “Maar ja, brute pech! Het kan dus!”