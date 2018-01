Opnieuw brokken aan oprit E403 02u27 0 Foto LSI Zowel de auto als de bestelwagen liepen schade op.

Al minstens voor de elfde keer in twee jaar is gisteren rond 17 uur opnieuw een ongeval gebeurd op het verkeersknooppunt van de Rijksweg (N36) en de E403 op de grens tussen Izegem en Roeselare. Ronny Masson (59) uit Ieper kwam met zijn Mercedes Sprinter uit de richting van Izegem en wou links de E403 richting Kortrijk oprijden. Zijn voertuig werd tijdens het indraaien in de flank gegrepen door de Volvo XC60 van Patricia I. (51) uit Lendelede. De vrouw was in shock en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (LSI)