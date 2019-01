Oplegger van Poolse trucker raakte achteraan verstrikt in geparkeerde wagen VHS

Een Poolse trucker heeft donderdagvoormiddag ongewild lange tijd voor hinder gezorgd in het centrum van Roeselare. De man reed in de Hendrik Consciencestraat en wilde de stad verlaten maar toen hij aan het Stationsplein wilde afslaan, liep het verkeerd. Een dwarsbalk aan de achterzijde van de meedraaiende oplegger raakte immers de geparkeerde Ford C-Max van een man uit Rumbeke. De balk raakte verstrikt in de wielkas. Verder rijden, zou nog meer schade aan het voertuig veroorzaakt hebben en dus hield de trucker halt. Een depannagewagen van het bedrijf Cools uit Lichtervelde kwam er aan te pas om de oplegger een beetje weg te trekken, zodat de trucker zijn weg kon vervolgen. Omwonenden zeggen dat er om de haverklap problemen zijn met vrachtwagenchauffeurs die moeite hebben om vanuit de Hendrik Consciencestraat het Stationsplein op te draaien. De parkeerplaats schrappen waar de beschadigde Ford C-Max vandaag stond, zou volgens hen voor een veel vlottere circulatie kunnen zorgen.