Opening KOERS in winkeletalages

03 augustus 2018

Op zondag 9 september heropent het vernieuwd wielermuseum: KOERS, Museum van de Wielersport. Heel de wereld mag dit weten en daarom doet het museum beroep op handelaars die hun winkeletalage ter beschikking willen stellen. Ze willen het nieuwe museum graag promoten via een affiche en een unieke wielerslogan op winkeletalages en eventueel een uniek KOERS-object in de etalages.





Geïnteresseerde handelaars kunnen contact opnemen via koersmuseum@roeselare.be of 051/26.96.00. (CDR)