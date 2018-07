Open Vld wil waterrecreatie in Sint-Sebastiaanspark 04 juli 2018

Als het van Open Vld afhangt , wordt het Sint-Sebastiaanspark opgewaardeerd en wordt de Grote Bassin heraangelegd voor waterrecreatie. Inspiratiebron zijn de verlaagde Leieborden in hartje Kortrijk. De oppositiepartij is overtuigd van het potentieel van het park en stapte naar een architectenbureau. "Reinout Delobelle van AR-architecten heeft een voorontwerp gemaakt voor de invulling van dit park. Daarop heb ik verder gewerkt en enkele schetsen gemaakt", vertelt Robin Walleghem (18), de jongste kandidaat op de Open Vld-lijst. "Langs het water halen we het riet weg en plaatsen we trappen. Lang en breed zodat je erop kan zitten, liggen, de bootjes kan bekijken of genieten van de zon. Het schutterslokaal moet volgens de liberalen zeker behouden worden en ze voorzien zelfs een extra gebouwtje als infopunt, ijsjeskiosk, ontmoetingspunt voor de stadswachters ... "We leggen ook een ponton aan voor waterfietsen en kleine bootjes", zegt lijsttrekker Piet Delrue. "Niks is mooier dan op een zomerdag de Grote Bassin te kunnen bevaren. Vorig jaar deden we dat ook al tijdens de Geiteparkfeesten die we organiseerden." Volgens Open Vld hoeft de stad deze site niet uit te baten. Daarvoor kan men ondernemers of verenigingen aanspreken.





(CDR)