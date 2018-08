Open Vld wil minstens dubbel zoveel zetels 27 augustus 2018

02u33 0 Roeselare De kieslijst van Open VLD is klaar. Ze telt 20 vrouwen en 19 mannen. 27 kandidaten zijn nieuwkomer, 12 hebben ervaring.

De jongste kandidaat, Robin Vanwalleghem, is amper 19, terwijl de oudste, Francine Glorie, 86 is.





Lijsttrekker van dienst is Piet Delrue. De top drie wordt vervolledigd door Josephine Vintioen en Liselot De Decker. Belinda Eelbode duwt de lijst. De partij, die vandaag in de oppositie zit, wil de volgende legislatuur graag mee besturen.





"We willen echt scoren en ons zetelaantal (twee, red.) minstens verdubbelen", zegt Delrue. "We zijn de partij die het verschil kunnen maken."





Het kiesprogramma van de partij draait rond drie B's: betrokkenheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid.





Concrete speerpunten zijn het realiseren van een groene Parking Centrum Zuid op de site van het Spillebad, een daling van de grondlasten en het verlangen van de boorden van de Grote Bassin om zo een ontmoetingsplek te creëren in het Sint-Sebastiaanspark. (CDR)