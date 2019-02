Open Vld Roeselare stelt fors uitgebreid afdelingsbestuur voor CDR

08 februari 2019

Open VldD Roeselare is bijeen gekomen in de gebouwen van Allia voor hun nieuwjaarsreceptie. Gastspreker was de nieuwe provinciaal gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de liberale mandatarissen voor te stellen: Liselot De Decker als fractieleidster in de gemeenteraad en Marco Lombaert die in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zetelt en later opgevolgd wordt door Josephine Vintioen. Ook de mensen die afgevaardigd worden in de verschillende adviesraden passeerden de revue. Tot slot werd het uitgebreide afdelingsbestuur voorgesteld. Dat telt een pak nieuwkomers. Het gaat om Hilde Boudrez, Nicole Brandt, Didier de Daniloff, Liselot De Decker, Roel Defrancq, Cindy Depoorter, Mario Destoop, Charlotte Duhayon, Mieke Himpe, Matthias Olivier, Adriana Vainer, Geert Vandenbossche, Caroline Vanroose, Broos Vyncke en Erwin Decabooter. Zij vervoegen voorzitter Piet Delrue, Bart Beernaert, Laura De Koster, Valerie Duthoit, penningmeester Gilbert Vantomme, Patrick Schreurs, Eva Roos, Francis Tanghe en Josephine Vintoen.