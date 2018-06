Open Vld-raadsleden niet langer kandidaat 09 juni 2018

02u41 0

Vier vertrouwde gezichten van Open Vld zijn straks geen kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Huidig fractieleider Francis Reynaert kondigde zijn afscheid aan op Facebook. "Met spijt in het hart laat ik jullie weten dat ik niet op de Roeselaarse Open Vld-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal staan. We blijven als Open Vld nog altijd de partij voor ondernemers en werkgevers waar ik, als volbloed ondernemer, net deze verdediging te weinig terugvond in de nationale Open Vld-werking. Ook op lokaal vlak werd er gevraagd een zachtere strategie/programma te verdedigen om zo gemakkelijker in een nieuw links beleid - zonder duidelijk rechtse en op ondernemen gerichte accenten- te stappen. Ik ben en blijf een rechts-liberaal en kan deze gang van zaken niet accepteren en ook de kiezer apprecieert geen meelopers zonder diepgang." Ook Maarten Vinckier haakt af omwille van professionele redenen. Hij vervangt sinds september 2016 Annelies Carron die toen uit de politiek stapte. Ook zij en haar vader Philip, vandaag nog in de OCMW-raad, staan niet meer op de lijst. (CDR)