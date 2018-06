Opa en kleinzoon in de gracht RITJE NAAR GARAGE VOOR NIEUWE AUTO EINDIGT MET ONGEVAL HANS VERBEKE

21 juni 2018

02u35 0 Roeselare Een 80-jarige man uit Roeselare is gisterenmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Moorseelsesteenweg in Rumbeke. Roger Sintobin was samen met zijn kleinzoon op weg naar garage Bucsàn om te informeren naar een nieuwe wagen.

Roger Sintobin had zijn kleinzoon Lowie Sintobin (22) voorgesteld om samen eens naar garage Bucsàn in Rumbeke te rijden. Lowie was tuk op een andere wagen en zijn opa wist dat er bij zijn vaste garagist regelmatig mooie modellen te koop staan. Gisteren rond 9.45 uur waren ze op weg. Lowie bestuurde de Mini Cooper en trok richting Moorseelsesteenweg. Opa Roger zat naast hem. Vlak aan de garage wilde Lowie een zijstraatje indraaien, maar hij merkte niet dat er uit de andere richting een vrachtwagen kwam aangereden. De trucker kon een aanrijding niet vermijden. "De Mini Cooper werd aangereden in de rechterflank en weggeslingerd", weet garagist Olivier Bucsàn (40).





Verwondingen

"De auto kwam ondersteboven in de gracht terecht. We waren binnen aan het werk, maar schrokken toch behoorlijk van de klap."





Mecaniciens Pieter Anckaert (34) en David Vanhaverbeke (38) repten zich samen met hun werkgever naar de Mini Cooper. "De bestuurder raakte makkelijk zelf uit het voertuig", gaat Olivier Bucsan verder. "Zijn grootvader zat echter aan de kant van de impact en raakte er niet uit. Begrijpelijk ook, want hij hing ondersteboven in zijn veiligheidsgordel."





De drie kregen de man er echter uit nog voor de brandweer ter plaatse was. Lowie en zijn opa werden naar het ziekenhuis overgebracht. Lowie liep slechts lichte verwondingen op, zijn grootvader liep een armbreuk en enkele gebroken ribben op. De trucker bleef ongedeerd, maar zijn vrachtwagen liep ernstige schade op.





Door het ongeval was er een tijdje heel wat verkeershinder op de drukke Moorseelsesteenweg. "Roger en zijn kleinzoon hebben geluk in hun ongeluk gehad", beseft Olivier Bucsàn, die samen met zijn vader Andries jaren in opdracht van de politie bij nacht en ontij de baan is opgegaan om auto's en vrachtwagens op te halen na ongevallen. "Uit ervaring weet ik dat zo'n ongeval makkelijk een hogere menselijke tol kan eisen. Gelukkig is dat vandaag niet gebeurd", besluit Bucsàn.





Waarop de garagist meteen zijn takelwagen voorreed om de Mini Cooper uit de gracht te halen.