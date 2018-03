Opa die bijna met kleinkinderen in water rijdt, herstelt in ziekenhuis 03 maart 2018

Guy Ostyn (69) uit Roeselare herstelt in het ziekenhuis, nadat hij donderdag ei zo na samen met zijn twee kleinkinderen in het water van de Vaart naar de Leie was beland ter hoogte van de Bruanebrug. Na een botsing denderde zijn wagen de helling naar de waterkant af. Dankzij een boompje en de betonnen boordstenen dook de wagen net niet het ijskoude water in. Guy verblijft op de afdeling midcare. Er zal gezocht worden naar de oorzaak waarom hij achter het stuur onwel werd. In zijn wagen zaten ook zijn twee kleinkinderen Mathis en Maxim. "Net als opa waren ook zij hard geschrokken", zegt Guys echtgenote. "Mathis moest aan zijn hand genaaid worden, maar het had allemaal veel slechter kunnen aflopen. Ook ik schrok keihard toen ik Guys wagen in de dieperik zag liggen. Hopelijk mag hij snel weer naar huis komen." (LSI)