Op de vlucht voor politie, tegengehouden door... paaltje

30 december 2018

19u12

Op het Stationsplein in Roeselare is zaterdagnacht rond 1u een Audi met Poolse nummerplaat gekanteld. Dat gebeurde nadat de inzittenden bij een achtervolging door de politie wilden wegvluchten. Het verzinkbare paaltje aan café El Dia wilde evenwel van geen wijken weten en deed het voertuig kantelen.

De 24-jarige Poolse automobilist was even voordien in het centrum weggevlucht toen een politiepatrouille de wagen wilde staande houden. Aan ’t Kruidvat in de Ooststraat slaagde de vluchtende auto er wel nog in de plooibare paaltjes de baas te zijn maar het vaste, verzinkbare paaltje aan El Dia bleek een taaiere klant. De twee 24-jarige Poolse inzittenden uit Roeselare konden geklist worden. De jongeman achter het stuur had teveel gedronken en speelde zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Dat was wellicht ook de reden voor de vlucht.