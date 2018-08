Op de tanden bijten tijdens rolmarathon 13 augustus 2018

De kramen van de jaarlijkse kermis waren al verdwenen, maar toch viel er afgelopen weekend nog iets te beleven in het centrum van Rumbeke. 't Kolv, de oud-leidersvereniging van KSA De Torrewachters, organiseerde onder meer een bloedinzameling en kinderloop, maar ook hun twintigste rolmarathon. Van zaterdagavond 17 uur tot en met zondagavond 23 uur fietsten ploegen tegen elkaar om in een bepaalde tijdslimiet het meest aantal kilometers te malen. Dat gebeurde voor het eerst in een reeks van dertig minuten in plaats van een uur. Op zaterdagavond was er ook al een nieuwe formule waarbij teams het in verschillende competities tegen elkaar opnamen, van een sprint en afvalrace tot een aflossingsrace en tijdrit. Ook de top 3 van vorig jaar - de Sportline Bikers, Ronnierijdes en Baroudeurs - namen het opnieuw tegen elkaar op. (VDI)