Ook wandelaars genieten van West-Vlaanderens Mooiste 27 augustus 2018

02u33 0 Roeselare De fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste slaagde er de voorbije dagen opnieuw in om duizenden mensen te laten bewegen. "We klokken af op zeker 9.000 mensen en gaan wellicht zelfs in de richting van de 10.000", vertelt Björn Leenknegt.

De deelnemers zwermden vanuit Expo Roeselare uit over heel de provincie, van het Houtland tot de Westhoek. Per fiets, maar voor het eerst ook te voet. "En dat is een groot succes", legt Leenknegt uit. Een goeie voorbereiding dus voor de Nationale Wandeldag die volgend jaar in Roeselare plaatsvindt. "Maar ook die andere nieuwigheid, onze retrofietstocht, was een voltreffer. We zijn er kleinschalig mee gestart maar mochten toch een 50-tal retrofietsers in vol ornaat verwelkomen. Daar bouwen we op voort. Ik ben tevreden, het waren supertoffe dagen. We zijn uitgegroeid tot het grootste recreatieve evenement en een echt uithangbord van de stad en hebben nog volop ambitie en ideeën naar de komende jaren toe. Alles is enkel mogelijk dankzij de honderden vrijwilligers die helpen om alles in goede banen te leiden. Verschillende mensen zijn zich zelfs komen aanbieden om volgend jaar een handje toe te steken." (CDR)