Ook ouders mee op digitale trein, dankzij pilootproject CDR

13 december 2018

In basisschool Sint-Lutgart is een pilootproject voorgesteld waarbij ouders van leerlingen digitale vaardigheden aanleren. Stad Roeselare, Open School en Sint-Lutgart slaan hiervoor de handen in elkaar. “De ontplooiingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot wanneer de ouders wegwijs zijn in de digitale wereld. Het verwerven van digitale basisvaardigheden bij kwetsbare gezinnen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van een ruimer netwerk. Op die manier willen we tegemoetkomen aan de noden en behoeften van kinderen en jongeren en hun gezinnen”, vertelt schepen Henk Kindt (sp.a), bevoegd voor gebiedsgerichte werken en participatiebeleid. “Het stadsbestuur zet al stevig in op digitale dienstverlening. We stellen echter vast dat dit aanbod bij bepaalde groepen onbekend blijft. Daarom werd deze buurtgerichte aanpak opgestart als pilootproject om digitale geletterdheid te stimuleren bij ouders van kinderen in de Sint-Lutgartschool. Ouders raken zo vertrouwd met de digitale wereld en leren tegelijk het dienstverleningsaanbod in de stad kennen.” Concreet volgen de ouders tussen eind september en eind dit jaar tien lessen waarin ze via een tablet leren werken met websites, mails en apps.