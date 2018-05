Ook drugs te koop in kruidenierszaak Coccinelle 24 mei 2018

02u44 0 Roeselare Burgemeester Kris Declercq (CD&V) heeft een Poolse kruidenierszaak laten sluiten voor een periode van zes maanden. Dat gebeurde na een inval waarbij de politie grote hoeveelheden drugs en een kleine cannabisplantage aantrof boven de winkel. Uitbater Pawel Z. (47) is aangehouden.

De speurders vielen op maandag 23 april binnen in de Poolse kruidenierszaak Coccinelle, op de hoek van de Rumbeeksesteenweg en de Rozenstraat. In de stockageruimte van de winkel troffen ze een paar kilogram hasj aan en een voorraad XTC-pillen. Boven, in één van de slaapkamers, was ook een kleine cannabisplantage ingericht. Uitbater Pawel Z. (47), die bijna twee jaar geleden z'n zaak opende, werd meegenomen voor verhoor. Nadien liet de onderzoeksrechter hem aanhouden. Voor zover bekend, zijn er tot dusver geen andere aanhoudingen in het dossier. Intussen is de kruidenierszaak ook gesloten, op bevel van de burgemeester. "Na de informatie die me ter ore kwam, drong een sluiting zich op", zegt Kris De Clercq. "Wat drugs betreft, hanteren we een nultolerantie. Zoals de procedure dat voorschrijft, hebben we de uitbater uitgenodigd voor een hoorzitting. Er daagde echter niemand op (de man zat toen al een tijdje in voorhechtenis- nvdr.). Daarop hebben we in het schepencollege van 4 mei beslist om de zaak te laten sluiten voor een periode van zes maanden. Die loopt af op 5 november." De bestuurlijke maatregel wordt volgende week meegedeeld aan de gemeenteraad. (VHS/CDR)