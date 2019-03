Onze weekendtips voor het zuiden van West-Vlaanderen VHS

22 maart 2019

07u00 0

Roeselare/Tielt

Vrolijk de baan op met carnaval

Het carnavalseizoen in onze regio is nog niet voorbij. Zondagnamiddag trekken zowel in Roeselare als Tielt bonte stoeten door de straten. Het Rodenbach Carnaval is aan z’n 35ste editie toe. Twee duo’s willen maar al te graag verkozen worden tot Prins Alexander XXXV en Holebiprins. De verkiezing van die eerste vindt vrijdag om 19.11 uur plaats in de feesttent op de Grote Markt. Zaterdagnamiddag is er op dezelfde lokatie tussen 14 en 17 uur het kindercarnaval, met optredens en een jongleershow maar ook spelletjes en randanimatie. De Spekkeworp, door Prins Spekke, staat uiteraard ook op het programma. ’s Avonds wordt in de tent de zesde nationale Holebi Regenboogprins verkozen. Hoogtepunt van het carnavalweekend is de grote stoet die zondag vanaf 14 uur door de centrumstraten trekt. Dat is ook het geval in Tielt, waar op hetzelfde ogenblik de groepen en praalwagens zich in gang zetten voor een tocht door het centrum. In de Europastad zijn de namen van Sleutelfee en Stadsprins al gekend, wegens voor elke functie maar één kandidaat. De eer gaat naar Dorine Vanhaegenberg en Noël Gihana.

Waregem

Dwars door Vlaanderen voor wielertoeristen

De voorjaarsklassiekers palmen nog enkele weken het Vlaamse land in en dat zullen we geweten hebben. Traditiegetrouw smeren dan ook de wielertoeristen hun kuiten, om daags voor de profrenners over dezelfde kasseien te dokkeren. ‘Dwars door Vlaanderen’ vormt daarop geen uitzondering. Duizenden recreanten nemen elk jaar opnieuw deel aan de tocht waar maximaal 966 hoogtemeters te overwinnen zijn. Start en aankomst is aan het VTI (Sint-Jozefsstraat) in Waregem, meteen ook een blikvanger voor de neutrale toeschouwer en de achterban van sommige deelnemers. De wielertoeristen kunnen kiezen voor drie afstanden tussen 77 en 155 kilometer. Op die laatste route staan kuitenbijters als de Knokteberg, de Taaienberg en Berg Ten Houte op het menu. De laatste kilometers zijn identiek aan het parcours van de profs die via de Varentstraat, Nokereberg en de Herlegemstraat alles geven voor de bloemen in Waregem. Recreanten krijgen zaterdag ook de kans om het goede doel te steunen bij inschrijving. Dit jaar is dat de vzw Stop Darmkanker.

Poperinge/Vleteren

Opruimdag voor een nette omgeving

Stralend lenteweer wordt het dit weekend niet, maar met gulzige teugen proeven van de buitenlucht is zeker mogelijk. De intercommunale IVVO speelt daar, samen met de stad Poperinge en de gemeente Vleteren, handig op in met een opruim(voormid)dag. Die is nodig want nogal wat mensen tonen een gebrek aan respect voor de natuur. Het zwerfvuil dat ze achterlaten, verstuurt het landschap, beschadigt het milieu en kan leiden tot ronduit gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld voor spelende kinderen maar ook fietsers en dieren. Verenigingen en individuele mensen die deelnemen aan de opruimdag, krijgen het nodige materiaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen) om een afgesproken deel van het buitengebied van Poperinge op te ruimen. Er wordt verzamelen geblazen om 8.30 uur aan de nieuwe parking bij de Sixtusboscomplexen (hoek Leeuwerikstraat met de Canadaweg) in Poperinge. De actie duurt tot 12 uur. Aangepaste kledij en schoeisel - laarzen zijn misschien wel het handigst - worden aangeraden.

Kortrijk

Tweedehands Motorhomesalon

Droom je er ook al lang stiekem van om met een motorhome op vakantie te trekken? En is voor jou, net zoals voor veel anderen, de prijs van zo’n vakantiehuis op wielen net iets te zwaar voor je budget? Dan is het tweedehands motorhomesalon dat zaterdag en zondag in Kortrijk Xpo plaatsvindt iets voor jou. Na een succesvolle eerste editie verwelkomt het beurzencomplex liefst vijftig exposanten. Tweedehandse voertuigen en stookwagens aan interessante prijzen, mét ruime garantie, laten je misschien verleiden tot een eventuele aankoop. Maar ook wie louter op zoek is naar nuttige informatie, komt op het tweedehands motorhomesalon zeker aan z’n trekken. Ook voor eigenaars van een motorhome is de verplaatsing naar Kortrijk het meer dan waard. Accessoires, gidsen en magazines, verhuurbedrijven, verzekeraars, vertegenwoordigers van campings en terreinen waar je met een motorhome mag verblijven; het is er allemaal. Een toegangsticket kost 5 euro (kinderen gratis). De beurs is open van 10 tot 18 uur (17 uur op zondag). Meer info: www.motorhomesalon.be.

Zillebeke/Boezinge

Rommelmarkt en tweedehandsbeurs

Ook tuk op wat rondsnuisteren in andermans spullen om dan voor een prikje enkele hebbedingetjes binnen te halen? Dan kan je zaterdag in de Ieperse regio op twee verschillende plaatsen je hartje ophalen. Op de parking van Bellewaerde Park, langs de Meenseweg 504 in Zillebeke, is er namelijk de rommelmarkt ’t Hooghe. Die start al om 5 uur. Tegen de klok van 18 uur wordt alles weer opgekraamd. De organisatoren verwachten flink wat volk en hopen dat de weergoden hen wat gunstig gezind zijn. Wie ook in Boezinge hoopt op een buitenkansje, kan daar ’s namiddags in zaal Ten Vrielande (Brugstraat) terecht op de tweedehandsbeurs van de plaatselijke Gezinsbond. Je vindt er vooral kinderkledij maar ook speelgoed en materiaal van de babyuitzet. Ideaal dus voor jonge gezinnen die het principe van het hergebruik hoog in het vaandel dragen. De toegang tot beide initiatieven is gratis.