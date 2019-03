Onze tips voor het weekend CDR

04 maart 2019

ROESELARE

Spirituele beurs

Geïnteresseerd in mindfulness, kaartleggen, complementaire geneeswijzen of aardstralen? Dan moet je zondag in het Roeselaarse Fabriekspand zijn. Daar strijkt Spiritual Lifestyle Events neer met hun spirituele beurs, die tot vorig jaar nog door het leven ging als de expo Para Astro. Er zijn de hele dag lezingen van mensen uit verschillende sectoren, gaande van lifecoaches en therapeuten tot helderzienden en astrologen. Wie op zoek is naar een persoonlijk consult, is op de beurs ook aan het juiste adres. Spiritual Lifestyle Events is er zowel voor nieuwsgierigen die een alternatief zoeken om antwoorden te vinden op hun levensvragen, als voor doorwinterde spiritueel begeesterde mensen die zich willen verdiepen in een specifieke sector. Je kunt de beurs bezoeken van 10 tot 17.30 uur. Het Fabriekspand vind je in de Veldstraat in Roeselare. Tickets kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar op www.bloom.be of 056/48.49.52.

POPERINGE

Tasting: hoppescheuten en bier

Voor een evenwichtige combinatie tussen gastronomie en cultuur moet je dit weekend in Poperinge zijn. Samen met de groei van de hopplant schiet daar in maart ook het nieuwe museumseizoen van het Hopmuseum uit de blokken. In het openingsweekend vind een tasting plaats. Je proeft er het witte goud van de Westhoek in combinatie met de hoppigste bieren uit de keldervoorraad. Je doet heel wat kennis op over hop en je gaat naar huis met enkele receptjes en een (vooraf te reserveren) pakket verse hopscheuten. Deelnemen kost 2,50 euro. De tasting vindt plaats in het Hopmuseum in de Gasthuisstraat 71. De activiteit, die anderhalf uur duurt, start zaterdag om 16 uur en zondag om 11 uur. Meer info en inschrijven op www.hopmuseum.be of op 057/33.79.22.

KORTRIJK

Festival Spinrag

Tijdens de krokusvakantie wordt Kortrijk omgevormd in een stad vol magie en verwondering dankzij het verrassende kinderkunstenfestival Spinrag. Van 1 tot en met 10 maart zijn kinderen er baas. Een snelle blik op het meer dan goedgevulde programma leert dat je zaterdag onder andere kunt meehelpen bouwen aan Spinrag Legoland, waarvoor een miljoen Legoblokjes klaarliggen, naar een Oosters dansspektakel over een panda kunt gaan kijken of je laten vereeuwigen door de photobooth VoyaVoyeur. Op zondag kun je je in de zetels van de Budascoop nestelen voor een film over een kickbokstalent, genieten van figurentheater in een rondtourende bus of luisteren naar meesterverstelster Hilde Rogge. Heel wat activiteiten zijn gratis. Voor de voorstellingen en de films reserveer je tickets op voorhand op 056/23.98.55 of www.spinrag.be.

ZWEVEZELE

Orde van de Bolhoed organiseert 51ste carnavalsstoet

Het getuigt van lef om carnaval te vieren op dezelfde dag als Aalst, de stad der zotskappen. Maar de Orde van de Bolhoed heeft de Zwevezeelse carnavalsstoet, die sinds 1969 uitgaat en dus aan zijn 51ste editie toe is, op de kaart gezet als een van de mooiste carnavalsstoeten van West-Vlaanderen. Traditioneel nemen meer dan veertig groepen - vooral plaatselijke verenigingen, maar ook vaste waarden als de steltenlopers van Merchtem en de Gilles van Halle - deel aan de stoet, die jaarlijks duizenden toeschouwers lokt. Ook de actualiteit is nooit ver weg. Niet alleen in Zwevezele wordt trouwens dit weekend carnaval gevierd. Zondag zijn er ook stoeten in Gullegem, Blankenberge, Heist en Oostduinkerke. De optocht in Zwevezele is gratis en trekt vanaf 14.30 uur door het centrum van de gemeente. Op het Marktplein staat een overdekte tribune met 450 zitplaatsen. Aansluitend zijn er nog optredens van Luc Steeno en Dennis Cartier. Meer info op www.carnavalzwevezele.be.

KUURNE

Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen

Het wielerseizoen wordt zaterdag op gang getrokken met dé openingsklassieker voor wielertoeristen. Terwijl Yves Lampaert, Tiesj Benoot, Zdenek Stybar en Jens Debusschere elkaar zondag bekampen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne wordt het parcours van de wielerwedstrijd zaterdag opengesteld voor wielertoeristen. Deelnemers kunnen kiezen uit 40, 65, 85 of 110 kilometer. Na de inspanning kun je nog even nagenieten in de après-bike bar. De deelnameprijzen aan de start variëren tussen tien en veertien euro. Starten doe je tussen 8 en 12 aan de Kubox in de Kattestraat 188 in Kuurne. Meer info en inschrijven op www.kuurne-brussel-kuurne.be/cyclo.