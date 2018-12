Ontwerpteam voor totaalrenovatie Capellehof CDR

14 december 2018

07u44 0

De gemeenteraad gaf groen licht voor het aanstellen van een ontwerpteam voor de totaalrenovatie van het beschermde monument en dorpsgezicht Capellehof in het hart van Rollegem-Kapelle. De prijs voor deze opdracht wordt geraamd op 140.000 euro. “We zitten op het spoor om subsidies te krijgen van Monumentenzorg aangezien het Capellehof beschermd is”, geeft burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) een stand van zaken van het project. “We werden ook al 100.000 euro toegewezen via een leaderproject maar om die centen effectief te krijgen moeten we in 2019 en 2020 investeren in het Capellehof. Dit gegeven helpt ons wel om het verkrijgen van de subsidies bij Monumentenzorg te versnellen. Maar we hebben natuurlijk nood aan een architect die ons in de totaalrenovatie begeleidt. Het is de bedoeling om in een eerste fase alle daken te renoveren. De ruwbouw volgt later.”