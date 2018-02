Ontwerp zelf je hippe sneakers 01 februari 2018

02u29 0 Roeselare Heb je er altijd al van gedroomd om je eigen sneakers te ontwerpen? Voortaan kan het, dankzij Johan (59) en Melissa Rosseel (33) van Het Drukwinkeltje in de Begoniastraat.

Zij zijn al jaren gespecialiseerd in het bedrukken en borduren van allerhande textiel zoals T-shirts en mutsen, en pakken nu uit met deze nieuwigheid.





"Het gaat om sneakers, zowel een hoog als een laag model van maat 28 tot 46, die speciaal gemaakt worden om te pimpen", vertellen vader en dochter Rosseel. "Iedereen kan z'n eigen ontwerp maken dat vervolgens geborduurd wordt. Hoe persoonlijker dat ontwerp is, hoe leuker wij het vinden. De geborduurde patch wordt vervolgens op de sneakers gelijmd. Er kunnen meerdere patchen op één schoen geplaatst worden, de schoenen zijn waterdicht en kunnen zelfs gewassen worden op 40 graden. De sneakers kan je enkel in het wit en zwart kopen, maar het kleur van de veters kan de klant ook helemaal zelf kiezen. Wij geloven enorm in de gepersonaliseerde sneakers. Met wat geluk worden ze de hype van het jaar."





Een paar gepersonaliseerde sneakers kost 55 euro. Bestellen kan via www.hetdrukwinkeltje.be of de Facebookpagina Textieldruk het drukwinkeltje. (CDR)