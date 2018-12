Ontwerp AZ Zeno wint architectuurprijs CDR

01 december 2018

Het Roeselaarse architectenbureau B2Ai, in de volksmond veelal nog steeds Buro II genoemd, is voor het ontwerp van AZ Zeno in Knokke-Heist in de prijzen gevallen op het World Architecture Festival in Amsterdam. Het won samen met partners AAPROG en BOECKX de award in de categorie 'Health'. "We werkten tien jaar aan het ontwerp en de uitvoering van de 'zwevende wolk', die verwijst naar de Belgische kunstenaar Magritte. Die inspanning wordt nu bekroond. Voor een architectenbureau is dit als het winnen van de Gouden Palm in Cannes", klinkt het bij B2Ai. In de categorie 'Health' had AZ Zeno nog 12 tegenstanders. (CDR)