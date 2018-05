Ontdek verborgen archeologische schatten 01 juni 2018

De kelders van het CVO in de Kokelarestraat herbergen een goed bewaard geheim. Al enkele decennia stallen de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (V.O.B.o.W. vzw) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) hier een deel van hun archeologische vondsten. De betonnen kelders uit het Interbellum fungeerden tijdens WOII als schuilkelder. De meest tot de verbeelding sprekende collectie is echter afkomstig van de Romeinse site Roeselare-Haven, waar naast een Romeinse dakpanoven diverse houten waterputten aan het licht kwamen. Eén waterput werd ontmanteld en hier in waterbakken gestald in afwachting van conservatie. Een deel van het hout is echter niet meer bruikbaar en zal later dit jaar ter beschikking gesteld worden om er iets nuttigs dan wel creatiefs mee te doen onder de noemer 'Plank zkt. Bestemming'. Op zaterdag 2 juni kan je deze archeologische schatten ontdekken en hoe het hout van een Romeinse waterput geconserveerd wordt voor reconstructie. Er wordt tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 17 uur elk half uur een gratis rondleiding verzorgd.





(CDR)