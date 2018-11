Ontdek RSLopPost 22 november 2018

Zaterdag kan je op ontdekking gaan in RSLopPost. De gebruikers en bewoners van het oude postgebouw gooien de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tussen 13 en 17 uur in de Brugsesteenweg 44. Er is kinderanimatie in het café in samenwerking met Inloophuis De Kom-Af , een indoortoertocht op rolschaatsen in samenwerking met Inline Skate in Izegem & Roeselare, een repaircafé, Plantenasiel De Aster ontvangt afgestane planten met open armen, maar je kan ook planten adopteren ... Meer op www.rsloppost.be. (CDR)