Ontdek Roeselare uit 19e eeuw tijdens wandeling van de maand CDR

16 april 2019

Toerisme Roeselare organiseert op zondag 21 april de wandeling van de maand. Deze keer is er geopteerd voor een erfgoedwandeling die om 14.30 uur start aan KOERS. Museum van de Wielersport op het Polenplein. Al wandelend word je ondergedompeld in het verhaal van de economische ontwikkeling van de Mandelstad in de 19de eeuw en kom je meer te weten over de rol van de familie Rodenbach en de historie van de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Je wandelt tot op de Grote Markt en tot aan het Klein Seminarie en ontdekt ook minder bekende plekjes, zoals de parkbegraafplaats en de Sint-Amandswijk. Deelnemen kost 2,50 euro, één euro met een vrijetijdspas. Vooraf inschrijven is niet verplicht.