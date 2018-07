Ontbijtzaak palmt pand Boury in JONG KOPPEL TREKT IN HERENHUIS WAAR STERRENRESTAURANT WAS CHARLOTTE DEGEZELLE

23 juli 2018

02u26 0 Roeselare Dik twee jaar na de verhuis van sterrenrestaurant Boury krijgt het statige herenhuis aan de Diksmuidsesteenweg in Roeselare een nieuwe horecazaak. Roy Meeuws (27) en Tanita Defrancq (23) serveren vanaf 1 september in Reyhuys 53 ontbijten en organiseren ook evenementen op maat.

"We wisten vanaf dag één dat we hier niet zomaar een restaurant wilden starten. Het zou toch maar opboksen zijn tegen de voormalige sterrenstatus. We willen ons eigen concept lanceren, los van het verleden." Aan het woord zijn Roy Meeuws en Tanita Defrancq, het jonge koppel dat sinds kort eigenaar is van het monumentale herenhuis waar Tim Boury en Inge Waeles hun eerste zelfstandige stappen zetten in de gastronomische wereld. Tweesterrenrestaurant Boury huist intussen in een impressionante villa aan de Rumbeeksesteenweg.





Een eigen zaak met veel sociaal contact is al lang een droom van Roy En Tanita. Roy is kok van opleiding en werkt in Kipcentrale Defrancq, het bedrijf van Tanita's vader. Tanita is aan de slag bij Floorify, specialist in rigide klikvinyl. "In de auto vertelde ik een tijd geleden dat ik ooit wel een bed & breakfast wilde starten. Al snel sloegen Roy en ik aan het fantaseren", vertelt Tanita. "Ik wou die B&B al onmiddellijk uitbreiden met een restaurant en ontbijtzaak", pikt Roy in. "Kort nadien ontdekten we dat het vroegere pand van Boury te koop stond. De goesting was er meteen, maar toch wilden we wat afwachten. Het gebouw bleef in ons hoofd spoken en toen het hele plaatje bleek te kloppen, kwamen we een kijkje nemen. Na lang overleggen beslisten we de grote stap te wagen en samen dit avontuur aan te gaan."





Voor kinderen

Met de naam en faam van Boury in het achterhoofd dacht het koppel goed na over een nieuw concept dat het in bijberoep wil uitbaten. "Op 1 september openen we Reyhuys 53. Elke zaterdag, zondag en op feestdagen zal je tussen 8 en 12 uur, na reservering ook vanaf 7 uur, bij ons terecht kunnen voor ontbijten met een leuke eigentijdse toets. We dokterden diverse formules uit, van eerder klassiek over een 'healthy pleasure'-ontbijt tot specifiek voor kinderen. We hebben voor elk wat wils en voor ieder budget iets. Daarnaast bieden we 'food concepts' aan. Dat houdt in dat we zowel hier als op locatie jubileums, rouwmaaltijden, meetings met 'private diner', huwelijken,... verzorgen. Dit gaat van een receptie over walking dinner tot meergangenmenu aan tafel. In Reyhuys 53 kunnen we 50 couverts kwijt, maar we doen even graag feesten."





Meer info op de Facebookpagina Reyhuys 53.