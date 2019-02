Onledemeersstraat vreest bouw appartementsblokken Charlotte Degezelle

18 februari 2019

17u33 0 Roeselare De bewoners van de Onledemeersstraat en de ruimere omgeving zijn niet opgezet met de plannen van projectontwikkelaar Immoro om in hun straat twee appartementsblokken te bouwen. Ze vinden het woonproject niet passen in hun woonwijk, zien het groen aan de Onledebeek niet graag verdwijnen en vrezen overlast. Daarom dienen ze bezwaar in bij de stad.

Woonproject Onledemeerschen zou het volledig braakliggende stuk grond centraal in de doodlopende Onledemeersstraat en palend aan de Onledebeek inpalmen. Ontwikkelaar Immoro wil er een koppelwoning en twee appartementsblokken, respectievelijk goed voor acht en tien flats, onderling verbonden met een ondergrondse parkeergarage neerpoten. De koppelwoning is goed voor twee bouwlagen en een kroonlijsthoogte van 6,25 meter. De appartementsblokken zullen twee bouwlagen en een teruggetrokken dakverdieping tellen, goed voor een kroonlijsthoogte van 9,85 meter.

De buurt is niet akkoord met de bouwplannen en bundelt de krachten. Ze staken de koppen bijeen en voegden al hun argumenten tegen het woonproject samen in een bezwaarschrift. Hiermee vragen ze het stadsbestuur om de eigenheid, veiligheid en groene omgeving van de buurt te beschermen door het project te weigeren. “Het project is in eerste instantie een complete schaalbreuk met de omliggende residentiële omgeving van Beveren”, oordelen den buurtbewoners. “Daarnaast worden de appartementen pal naast de Onledebeek gebouwd. Terwijl andere projecten het rustige stukje natuur langs de beek versterken, zien we hier helemaal geen respect voor de natuur.”

Andere bezorgdheid is de verkeersveiligheid. Langs het perceel loopt een fiets- en wandelpad dat zwakke weggebruikers verder via de smalle Onledemeersstraat richting het Beverse centrum brengt. “Op de plannen zien we dat de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage net naast het fiets- en wandelpad voorzien is wat leidt tot een gevaarlijk kruispunt met vijf richtingen. Bovendien zal al het extra verkeer voor maar liefst 20 gezinnen samen met al die fietsers en voetgangers door de Onledemeersstraat moeten die, voetpad inclusief, maar vijf meter breed is. We zien door dat extra verkeer ook het risico op ongevallen op het kruispunt van de Onledemeersstraat en de Wijnendalestraat, dat zich op amper 50 meter van twee lagere scholen bevindt, toenemen.” Ook het parkeergebeuren baart de buurt zorgen. “Er zijn zeker niet voldoende plaatsen voor bezoekers of tweede wagens van de appartementen voorzien. Dat zal leiden tot parkeeroverlast en wellicht zal er geparkeerd worden in de Onledemeersstraat wat de doorgang nog zal versmallen en de onveiligheid vergroten. Tot slot ligt het project in een zone waar nu al wateroverlast is. Het zal er niet op verbeteren.”

Het openbaar onderzoek voor woonproject Onledemeerschen loopt nog tot en met zaterdag 23 februari. Tot dan kan er bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen op het stadhuis. Vervolgens worden alle bezwaren onder de loop genomen voor het bestuur een beslissing neemt omtrent de omgevingsvergunningaanvraag.