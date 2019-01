Ongevalletjes door sneeuwval blijven meestal beperkt tot blikschade VHS

30 januari 2019

13u46 0 Roeselare Net zoals vorige week, gebeurden er woensdagmorgen in de politiezone RIHO ook weer een aantal ongevalletjes als gevolg van de sneeuwval. Voor zover bekend, vielen echter nergens gewonden.

Het eerste ongeval werd al gemeld om 6.40 uur en gebeurde midden in de stad: op het kruispunt van de Jan Mahieustraat met de Ooststraat in Roeselare slipte een wagen. Het voertuig kwam tegen een verkeersbord terecht. Nog in Roeselare, slipte een wagen tegen een muurtje in de Nieuwe Abelestraat. Op het kruispunt van de Ieperseweg en de Klaregrachtstraat in Rumbeke belandde dan weer een auto in de gracht. In Izegem botsten twee wagens in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, een belangrijke invalsweg naar de stad. De bestuurders vulden een Europees aanrijdingsformulier in. Een vrachtwagen gleed de gracht in, iets na zeven uur langs de Manestraat in Izegem. In Hooglede, tenslotte, belandde in de Meiboomstraat een bestelwagen in de gracht.