Onderzoek naar illegale Poolse geneesmiddelen

De farmaceutische inspectie is een onderzoek gestart naar een Poolse supermarkt in Roeselare. Een reportage met verborgen camera door VTM Nieuws bracht aan het licht dat in de winkel in het centrum van de stad Poolse geneesmiddelen met Poolse opschriften op de verpakking en Poolse bijsluiters verkocht worden. Dat is in ons land verboden. Alleen apothekers mogen medicijnen verkopen en alle opschriften en bijsluiters moeten in de drie landstalen vermeld staan. De verkochte medicijnen zijn wel echte Poolse geneesmiddelen, geen namaak. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal de medicijnen zo snel mogelijk uit de rekken halen en een proces-verbaal opmaken. De uitbater hangt een geldboete boven het hoofd. (LSI)