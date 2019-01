Ondergesneeuwd Roeselare vanuit de lucht CDR

24 januari 2019

18u18 0

Na de stevige sneeuwval van de voorbije dagen is vandaag de dooi ingezet. Morgen gaat het regenen en zal het sneeuwtapijt volledig verdwijnen. Als afscheid stapte de Oekense ULM-piloot Filip Beyens deze namiddag in z’n ultralight vliegtuigje en maakte hij vanop het Moorseelse vliegplein een vluchtje over de regio. Het zicht was niet perfect, maar toch zorgt dit voor unieke beelden van het Roeselaarse in het wit. Kijk mee en herken onder meer het Kasteel van Rumbeke, de nieuwe ziekenhuiscampus van AZ Delta,…