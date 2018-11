Onbekende sticht brand in bestelwagen van loodgieter 29 november 2018

02u23 0 Roeselare De wagen van Sander Breine (29), een zelfstandig loodgieter uit Overstatie in Roeselare, is volledig verwoest nadat een onbekende het voertuig in brand stak.

Woensdagmorgen rond twee uur brandde zijn Ford Transit Connect helemaal uit aan de binnenzijde. Het vuur werd aangestoken. Een vrouw die vlakbij woont, werd wakker door een knal.





"Toen ik buiten keek, zag ik een auto waarvan de bestuurderskant in lichterlaaie stond", vertelt ze. "De wagen schokte enkele keren vooruit. Maar er zat niemand in het voertuig. Achteraf hoorde ik van de brandweer dat die bruuske bewegingen het gevolg zijn van de electronica die aangetast wordt bij brand." De bestelwagen brande vanbinnen volledig uit. De politie stelde vast dat een raam was ingeslagen. Op straat lagen ook enkele kokertjes die erg geleken op restanten van vuurbommen. Die werden in beslag genomen. Eigenaar Sander Breine stond sip te kijken naar zijn vernielde wagen. Ongeveer twee weken geleden was de man zelf al moeten tussenkomen toen 's avonds rond half elf, plots een beginnend brandje woedde aan zijn geparkeerde wagen. De man reageerde toen alert en kon het vuur doven met een emmer water. Wie het op Sander gemunt heeft, is niet bekend. (VHS)