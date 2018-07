Omzet binnenspeeltuinen ramp door hitte OOK BUITENSPEELTUINEN HEBBEN PECH: SPRINGKASTELEN SNIKHEET VALENTIJN DUMOULEIN SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

20 juli 2018

02u46 0 Roeselare Met temperaturen die al wekenlang niet onder de 25 graden zakken, zijn het geen zonnige maar barre tijden voor de binnenspeeltuinen in de regio. De omzetverliezen lopen op tot 90%. Maar zelfs pop-upbuitenspeeltuin Burapark in Gits wordt geplaagd door de hitte.

"We piekeren continu of we de zomer wel zullen overleven want de rekeningen blijven komen, terwijl we maar een tiende van de omzet draaien die we normaal moeten halen in de zomervakantie". Aan het woord zijn Filip De Prest en Cindy Vertoont die sinds februari Mini World in Roeselare uitbaten. Door de tropische temperaturen staat het huilen hen nader dan het lachen. "Was er vandaag geen feestje geboekt, dan hadden we amper zeven klanten gehad. Dan wegen de inkomsten niet op tegen de kosten. Bij te warme temperaturen sluiten we sowieso de deuren. Maar deze maand was dit al quasi de helft van onze normale openingsdagen. We installeerden speciaal airco en krijgen complimenten dat het hier lekker fris is terwijl het buiten te warm is om te spelen. Maar toch willen de mensen dezer dagen eenvoudigweg niet in een binnenspeeltuin zijn. Het is een echt rampjaar."





Soms vier kinderen

Ook het Izegemse binnenspeeldorp De Boomhut krijgt amper volk over de vloer. "We kunnen nu al spreken van een bezoekersterugval van 90% ten opzichte van vorig jaar", vertelt uitbaatster Els Baekeland, die de Boomhut samen met haar zus runt. "Er komen soms amper vier kindjes op een dag. We hebben overwogen om een temperatuurkorting in te voeren. Dan betaal je een lager tarief op zo'n dagen, maar met de weinige bezoekers die we al hebben zijn alle inkomsten welkom. Anders draai je verlies en mag je de deuren sluiten. Dat kan de bedoeling niet zijn. We doen onze speeltuin dus gewoon elke dag open en hopen dat het binnenkort wat slechter weer wordt."





Bij Funny Parc in Oostnieuwkerke hebben ze wel een buitenspeelzone. Al blijkt er in de praktijk toch vooral binnen gespeeld te worden. "Als het dertig graden is, voelen de springkastelen buiten te heet aan. Automatisch zoeken de kinderen de koelte binnen op", aldus zaakvoerder Thierry Bogaert. "Er zijn geen ramen in onze hal en de temperatuur is er vijf graden lager dan buiten. Maar ook wij voelen de gevolgen van het weer. Mensen zetten een zwembadje in de tuin of trekken naar zee, waardoor onze bezetting toch bijna 50% lager ligt dan anders. Toch zijn we permanent open."





Binnen spelen is duidelijk niet aan de orde dezer dagen. Maar zelfs pop-upbuitenspeeltuin Burapark in Gits kampt met de hitte. Al heeft zaakvoerster Saskia Buyse daar een mouw aan gepast. "De eerste week dat het zo warm was bleven de mensen weg, dus beslisten we te investeren in een nieuwe waterattractie. Sinds deze week hebben we een springkasteel met waterglijbaan. Elke cent waard, want woensdag was onze drukste dag tot nu toe. Voor de ouders op het terras hebben we extra parasols voorzien."