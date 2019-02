Offline broertje voor webshop Kids with Flair Charlotte Degezelle

01 februari 2019

13u42 0 Roeselare Gianna Werbrouck en Stijn Depoortere runnen al enkele jaren Kids with Flair, een webshop boordevol leuke spulletjes voor baby’s en kinderen. Morgen krijgt die er een broertje bij want het koppel opent langs de Hugo Verrieststraat 5 een fysieke belevingswinkel. De producten van de webshop zijn er in het echt te ontdekken, en zelfs deels te testen door de kinderen.

Gianna Werbrouck en Stijn Depoortere zijn echt kinderen van de digitale generatie. Ze verdienen hun brood online met de webshop Kids with Flair en geloven nog steeds enorm in het digitale verhaal, maar toch willen ze graag een extra bieden. “Via de webshop kunnen we over onze producten enorm veel info meegeven, maar toch merken we dat zowel de klanten als wijzelf meer willen en nodig hebben”, vertelt het koppel. “We merkten dat de klanten van de webshop de producten graag toch eens zien en voelen, en bovendien wilden we onze zaak graag een echt gezicht geven en meer inzetten op persoonlijk contact, het opbouwen van relaties.”

Drie maanden terug kwamen de plannen van het koppel in een stroomversnelling toen ze op het ultieme pand voor hun winkel botsten. “We werkten volledig vanuit een loods, en dachten eigenlijk om opnieuw voor een industriële bouw te gaan gekoppeld aan een showroom. Maar toen we op dit pand, waar eind 2017 kinderboetiek Bimbi de deuren sloot, botsten waren we direct verkocht. Hier willen we uitpakken met onze winkel, inzetten op beleving en bovendien is het ook het afhaalpunt van de webshop.”

Kids with Flair staat synoniem voor allerhande spulletjes voor kinderen tussen nul en tien jaar. Van schattige kleertjes over coole boekentassen, hippe boterhamdozen tot leuke decoratie voor in de kinderkamer. “Niet alles wat we online aanbieden is te vinden in de winkel, maar toch wel heel veel. Je mag de winkel gerust een spiegel van de webshop noemen, maar we doen er ook meer. Zo kan men hier terecht voor een babylijst en broeden we ook op gelijkaardige concepten zoals een verjaardagslijst naar aanleiding van een verjaardagsfeestje. Ook willen we op regelmatige basis evenementjes en thema-avonden opzetten zoals een workshop babymassage of EHBO.”

Terwijl Kids with Flair een schatkamer vol leuke spulletjes voor (groot)ouders is, is het ook een bijzonder leuke plek voor de kinderen zelf. “We zijn geen speeltuin, maar in de winkel staat er wel een ballenbad, een keukentje, een werkbank, hangt er een schommel, is er een fiets- en stepparcours,… De kinderen zijn zeker welkom om dat allemaal te ontdekken en uit te testen. Mama’s mogen zelfs gerust hun baby in een kinderstoel zetten als het net etenstijd is.”

Vanaf zaterdag kan je terecht bij Kids With Flair. Maandagvoormiddag en donderdag is de winkel dicht, maar op www.kidswithflair.com kan je de klok rond terecht.