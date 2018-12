Oewist? zoekt vrijwilligers CDR

17 december 2018

08u58 0

Met Oewist? Zet Stad Roeselare in op het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen. Vrijwilligers gaan op regelmatige basis langs bij 80-plussers thuis. Ze maken een praatje, drinken een tas koffie en zorgen zo voor een welkome afwisseling om de eenzaamheid bij onze oudere burgers te verdrijven. Oewist? Is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers die af en toe eens langs willen gaan bij een 80-plusser die daar nood aan heeft. Daarom staan morgen enkele vrijwilligers op de wekelijkse dinsdagmarkt klaar om Oewist? in de kijker te zetten en de marktbezoekers bij een kopje koffie of een tasje soep wat uitleg te geven bij dit project. Je kan er terecht vanaf 8.30 uur tot 12 uur. De stand staat ter hoogte van de ingang van het stadhuis op de Botermarkt.

Meer over Botermarkt

samenleving

ouderen

mensen