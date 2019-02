Oeps, verkeerde pedaal: bejaarde vrouw (85) rijdt met Mercedes tegen deur volwassenenonderwijs LSI

In het centrum van Roeselare is donderdagavond een 85-jarige vrouw met haar Mercedes tegen de dubbele deur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Creo geknald. Ilona C. uit Roeselare wou haar wagen in de Arme Klarenstraat in een parkeerplaats rijden, maar duwde op het gaspedaal in plaats van de rem. Daardoor schoot haar wagen vooruit, het voetpad op. De vrouw kon nog net haar stuur omgooien, waardoor ze niet tegen de gevel van Creo belandde, maar na het doorploegen van wat grondbedekking tegen een dubbele, glazen deur knalde. Een takelwagen moest de Mercedes B180 wegtakelen. Vanuit de combi sloeg de vrouw het tafereel met lede ogen gade.