Oekense dorps-BOB in de maak Charlotte Degezelle

24 december 2018

13u45 0 Roeselare Krijgt Oekene in 2019 een dorps-BOB tijdens de weekends? Als het van het team achter De LINK afhangt wel. Zij willen de minibus die op vandaag onder meer al wordt ingezet als schakel richting openbaar vervoer graag ook elke zaterdag laten uitrijden als collectieve dorps-BOB en zoekt hiervoor chauffeurs. “We willen zo een antwoord bieden op alcoholcontroles en weekendongevallen voorkomen”, aldus bezieler Joris Olivier.

De Oekenaars zijn al sinds jaar en dag vertrouwd met De LINK. Het minibusje, met aan het stuur een vrijwilliger en ruimte voor acht passagiers, staat op weekdagen van 8 tot 18 uur paraat om iedere Roeselarenaar die ten zuiden van de Rijksweg woont van en naar haltes van het openbaar te voeren, als boodschappendienst te fungeren, bezoekers naar WZC De Zilverberg te brengen,… In ruil betaalt men 2,50 euro lidgeld en 0,34 euro per kilometer.

De huidige diensten wil vzw Collectief ‘De Link’ nu uitbreiden met een dorps-BOB in het weekend. “Bier verbroedert en een goed glas wijn hoort erbij op restaurant”, oordeelt Joris Olivier, bezieler van De LINK. “Maar er zijn meer en meer alcoholcontroles en iedereen kent wel iemand die het een tijd zonder rijbewijs moet stellen. Maar het is nog veel erger wanneer slachtofferhulp ’s nachts komt aanbellen met de mededeling dat een verwant is omgekomen in een weekendongeval. Ook voor de beschonken chauffeur is dit iets wat hem levenslang kwelt. Bovendien reed De LINK in het verleden wel al eens uit als BOB tijdens de Gardeboefeesten en op oudejaarsnacht. Lokale feestcomités stelden ons steeds vaker de vraag of we ook naar aanleiding van hun event konden uitrijden. Ook halen nog steeds heel wat ouders hun feestende kroost ‘s nachts op. Op dit alles willen wij met de Dorps-BOB een antwoord bieden. Het is de bedoeling om De LINK elke weekend van zaterdag op zondag in te zetten als BOB. Dit om te beginnen enkel voor Oekene en aanpalende straten. We willen uitrijden van zaterdag 17 uur tot zondag 2 uur in een straal van 10 kilometer rond de Oekense kerk.”

Maar essentieel in het verhaal zijn de chauffeurs. “We hopen een poule van tien chauffeurs samen te krijgen”, zegt Joris. “Jong of oud, maakt niet uit. Ze moeten natuurlijk wel over een rijbewijs B beschikken en worden verzekerd via onze vzw. De chauffeur hoeft niet thuis te blijven, maar zich wel ter beschikking te houden met het LINK-busje in of althans in de buurt van Oekene tot er een oproep komt. Net door voor een ruime groep aan chauffeurs vermijden we dat mensen elke zaterdag op de baan zouden moeten. Een keer om de tien weken of zo’n vijf keer per jaar lijkt ons niet onoverkomelijk. Wie zich hiervoor geroepen voelt, kan contact opnemen met 0475/23.98.01.”

Op oudejaarsavond kan er al eens geproefd worden van De LINK als Dorps-BOB. Op 31 december rijdt het minibusje uit van 17 uur op oudejaarsavond tot 5 uur ’s ochtends op nieuwjaarsdag. Reserveren kan via 0474/71.41.14 of oekeneNV@live.be.

Meer op www.oekeneNV.be.