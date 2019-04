Odiel Defraeye en Patrick Sercu achterna: voortaan op woensdagavond vrije trainingen op wielerpiste CDR

08 april 2019

Voortaan zijn er elke woensdagavond tussen 18 en 20 uur vrije trainingen op Wielerpiste Defraeye-Sercu langs de Kwadestraat 12. Wielerpiste Defraeye-Sercu is een UCI-goedgekeurde betonnen piste van 166,66 meter lang en bijna een kopie van ‘Het Kuipke’ in Gent. De wielerpiste was tot nu toe enkel toegankelijk na reservatie, maar vanaf woensdag 10 april is de wielerpiste voortaan elke woensdagavond tussen 18 en 20 uur zonder reservatie toegankelijk. Iedereen kan dus op dat moment gebruik maken van de wielerpiste. Voor leden van Cycling Vlaanderen is dit mits het voorleggen van de vergunning zelfs gratis. Wie geen vergunning heeft, betaalt vijf euro per uur. Wie een pistefiets wil huren, betaalt vijf euro per uur extra. Wie nog nooit op de piste heeft gereden, krijgt bovendien instructies van Rogier Vandekendelaere. Na heel korte tijd rijdt iedereen vlot zijn of haar rondjes op het ovaal. Goed voor de conditie en bovenal kun je fietsen in een veilige, verkeersvrije omgeving. Let wel, bij regenweer is de piste niet toegankelijk.