Ode aan Adriaen Willaert met nieuwe awards en concertreeks 07 september 2018

In de wake van het standbeeld dat in 2017 al opgericht werd ter ere van Adriaen Willaert wordt dit najaar opnieuw hulde gebracht aan de 16de-eeuwse renaissancecomponist uit Rumbeke. In de eerste plaats reikt het stadsbestuur voortaan elke twee jaar de Adriaen Willaert Awards uit. "De allereerste Internationale Adriaen Willaert Award gaat naar Xavier Vandamme", licht cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) toe. "Daarmee eren we de algemeen directeur van het Festival Oude Muziek Utrecht, die door zijn werk zorgt voor internationale aandacht voor het oeuvre van Willaert en zijn tijdsgenoten." Een tweede prijs, de Life Achievement Adriaen Willaert Award, gaat dan weer naar eminence grise Raymond Decancq (83) uit Roeselare. "Een muzikale duizendpoot en componist die tientallen composities op zijn naam staan heeft", gaat Lievens verder. "Daarnaast was hij net als Willaert zelf ook een belangrijk pedagoog. Zijn werkboeken 'Ik Leer Muziek' hebben duizenden jonge mensen in Vlaanderen gevormd." De awards worden plechtig uitgereikt in de Spil op 30 september. De laureaten krijgen een miniatuurbuste van Willaert van de hand van Isidoor Goddeeris, de kunstenaar die ook het grote standbeeld aan de Sint-Michielskerk maakte. Daar houdt het eerbetoon niet op, want tussen 13 september en 28 november wordt de componist geëerd met het Festival Oude Muziek Adriaen Willaert, een reeks van zes concerten op verschillende locaties in Roeselare. (SVR)