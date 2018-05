OCMW verkoopt woningen met renovatieverplichting 26 mei 2018

Het OCMW Roeselare verkoopt, in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor, een aantal woningen met renovatieverplichting. Het gaat over twee rijwoningen, de ene in de Kermis- en de andere in de Hammestraat, één rijwoning in de Vikingstraat met afzonderlijke garage in de Fierheidsstraat en één appartement in de Spinnersstraat. Het dossier kan je tot en met 20 augustus raadplegen via www.roeselare.be. (CDR)