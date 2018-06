OCMW schroeft opvangcapaciteit asielzoekers terug 08 juni 2018

02u41 0

Het OCMW besliste zijn opvangcapaciteit voor asielzoekers te verminderen met 33 plaatsen, van 123 naar 90. "Ons Lokaal Opvanginitiatief (LOI) heeft sedert 2002 een opvangcapaciteit van gemiddeld 123 plaatsen. Tijdens de asielcrisis van 2015 werd deze verhoogd naar 162, maar begin 2016 brachten we het aantal plaatsen terug tot 123", verduidelijkt voorzitter Bart Wenes. "Fedasil wenst 6.400 plaatsen af te bouwen. Wij wachten hier niet op en bouwen vrijwillig af. De bezettingsgraad is gemiddeld 61,5 % wat bewijst dat de nood minder hoog is dan voorheen. Bovendien betekent een lagere bezettingsgraad een lagere subsidiëring waardoor het verder aanhouden van de 123 plaatsen budgettair ten laste zou komen van ons OCMW."