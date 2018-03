NVMBB huldigt leden op algemene vergadering 09 maart 2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België (NVMBB), afdeling Noord en Midden West-Vlaanderen, in The Irish Pub werden enkele leden gehuldigd door het nationaal bestuur.





José Gaytant kreeg het Kruis Militaire Hoedanigheid-Beroepsmilitair. Het Kruis Militaire Hoedanigheid-Milicien was weggelegd voor Christ Verweirder en Johan Wylock. Eddy Heemers, Ludo Denoo, Bernard Fillieux, Wilfried Devoldere en Marc Baes kregen de Zilveren NVMBB, Geert Messiaen de gouden NVMBB en Jos Bogaerts tot slot de platina NVMBB.





(CDR)