Nuove Musiche concerteert in Sint-Martinuskerk CDR

09 februari 2019

Oekene NV organiseert op vrijdag 22 februari een optreden van het Symfonisch orkest Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler. Op het programma staat onder meer Brahms z’n Dubbel Concerto met Wibert Aerts op viool en Alexandre Debrus op cello. Het concert vindt plaats in de Oekense Sint-Martinskerk en start om 20 uur. Tickets (inclusief receptie) kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de deur. Wie jonger is dan 25 jaar of een Vrijetijdspas heeft komt er in voor slechts tien euro. Meer op www.oekeneNV.be.