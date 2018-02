Nu pas boete voor wie te lang op Shop&Go parkeert EERSTE EVALUATIE POSITIEF, ONDANKS TECHNISCHE PROBLEMEN CHARLOTTE DEGEZELLE

19 februari 2018

02u28 0 Roeselare Stad Roeselare activeerde begin oktober 108 Shop&Go-plaatsen in het centrum waar je een halfuur gratis mag parkeren. Ze voorzagen een gedoogperiode van één maand waarin er niet geverbaliseerd zou worden, maar door een technisch probleem worden er pas sinds deze maand boetes uitgeschreven aan wie te lang op de Shop&Go-plaatsen parkeert. Toch is de eerste evaluatie van het systeem positief.

Een snelle boodschap doen in het stadscentrum? Er een pakje ophalen of afgeven? Sinds oktober vorig jaar kan dit vlotjes dankzij de 108 Shop&Go-parkeerplekken, aangeduid met een rode lijn, waar je 30 minuten lang gratis mag parkeren. Een sensor die in het parkeervak is ingebouwd, registreert hoe lang je er parkeert. Als je auto er langer dan 30 minuten staat, stuurt de sensor een signaal naar de parkeerwachters.





Bij de lancering van de Shop &Go-plaatsen werd meegedeeld dat er de eerste maand geen boetes maar verwittigingen uitgeschreven zouden worden. Nu blijkt dat de eerste boetes voor het overschrijven van de toegelaten parkeerduur pas deze maand werden uitgeschreven. "Dit door een probleem in de communicatie tussen de sensoren en de handcomputers waarmee de parkeerwachters van de NV Parkeren Roeselare mee op pad zijn", geeft mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) toe. Concreet gaat er wel een signaal richting parkeerwachters, maar wisten zij op plaatsen waar er meerdere Shop&Go-plaatsen naast elkaar liggen niet welke automobilist er exact in de fout ging. "Maar het euvel is verholpen en sinds deze maand wordt er nu effectief beboet", aldus de schepen.





Extra comfort

Hoewel de Shop&Go-plaatsen ondertussen al 4,5 maand in gebruik zijn, is het hierdoor wat vroeg om nu al te evalueren. "Van de handelaars hoor ik alvast enkel positieve geluiden. Zij beschouwen de Shop&Go-plaatsen als extra comfort. Ook bij de NV Parkeren heeft men de indruk dat de mensen het systeem al goed kennen. Zelfs voor de handhaving stelden zij vast dat er veel rotatie op die parkeerplaatsen zit."





Of er op termijn extra Shop&Go-plaatsen bijkomen, eventueel buiten het stadscentrum of in de deelgemeenten, is voorlopig onduidelijk. "Daarvoor moeten we eerst de evaluatie ten gronde kunnen maken", aldus Coppé.





Binnen de oppositie horen we toch één kritische noot van Open Vld-raadslid Francis Reynaert, tevens zaakvoerder van Bistro Chez Jacques aanhet Sint-Michielsplein. "Veel mensen durven eenvoudigweg niet op de Shop&Go-plaatsen te parkeren", oordeelt hij. "Zeker 's avonds en op zondag als de termijn van 30 minuten niet telt." CD&V-raadslid Ria Vanzieleghem hoorde dat de rode markering afschrikt. Dit is nochtans de advieskleur voorgesteld door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Schepen Coppé reageert: "We nemen dit mee maar aan elke Shop& Go-plaats staat een bordje dat een parkeerticket niet nodig is en men er 30 minuten gratis mag parkeren. Onze parkeerreglementen gelden bovendien alle weekdagen van 9 tot 18 uur, behalve op zon- en feestdagen."